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Рецепт оладків на кефірі з яблуками
Оладки на кефірі завжди виходять пишними на дотик, апетитними на смак та красивими на вигляд. А з яблуками вони стають ще смачнішими й соковитішими
Інгредієнти для оладків з яблуками на кефірі
- 250 г кефіру
- 3⁄4 чайної ложки соди
- Одне яйце
- 80 г цукру
- 200/250 г борошна
- 2 соковитих яблука
- Рослинна олія
Покроковий рецепт приготування оладків із яблуками на кефірі
- Змішуємо кефір із содою
- Кефір починає пінитись
- Окремо збиваємо яйце із цукром
- В кефірну масу вливаємо яєчну та добре вимішуємо суміш
- Засипаємо поволі борошно й знову ретельно перемішуємо, аби не утворювались грудки
- Чистимо та нарізаємо дрібними шматочками яблука
- Додаємо яблука в тісто
- Розігріваємо в сковорідці олію
- Ложкою викладаємо до сковорідки тісто
- обсмажуємо з двох боків до "рум’яних щічок"
Страву подаємо до столу зі сметаною.
Смакуйте на здоров'я!
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