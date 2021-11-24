Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, у першому турі за Зеленського проголосували б 17% від усіх опитаних або 25.2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Петра Порошенка готові підтримати відповідно 11,4% і 17,5% опитаних, йдеться в пресрелізі Центру Разумкова.





Соціологи відзначають зростання підтримки Петра Порошенка. За місяць його підтримка зросла на 2,2% - з 9,2% до 11,4% від усіх опитаних.



Інші кандидати: Ю. Бойко 8% (11%), Ю. Тимошенко 7% (9%), Д. Разумков 5.5% (7,5%), І. Смешко 4% (5%), Є. Мураєв 4% (5%), В. Гройсман 3.5% (5%), О. Ляшко 2,5% (3%), А. Гриценко 2% (3%), С. Притула 2% (2%), за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%.



Також скоротився розрив у другому турі мі Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. В. Зеленський отримав би 25,7% голосів від усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Петро Порошенко у другому турі отримує 21,9% від усіх або 46% від тих, хто визначився і прийде голосувати.



У парі Зеленський-Разумков чинний глава держави програє колишньому голові Верховної Ради із незначним відривом. За Зеленського проголосували би 23,% усіх опитаних або 49,6% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25,й% і 50,4%.



Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партію "Слуга народу" готові підтримати 15,4% усіх опитаних або 22,7% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.





За "Європейську Солідарність" готові голосувати відповідно 12,2% від усіх опитаних і 18,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з вибором. Порівняно із жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" з 10% до 12,2% серед усіх опитаних.

Інші партії: "Опозиційна платформа — За життя" 9% (13%), ВО "Батьківщина" — 7% (9%), "Партія Дмитра Разумкова" 5% (7%), "Сила і честь" — 4% (6%). Інші партії мають менше 5% підтримки.



Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.