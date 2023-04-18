Режисер Джеймс Ганн оголосив про початок роботи над новим фільмом про Супермена

Про це він написав у twitter.

Він зазначив, що раннє підготовче виробництво вже триває деякий час - наприклад, вже готові костюми та постановочний дизайн.

"Для мене велика честь бути частиною спадщини. А чи є кращий день, ніж річниця Супермена, щоб повністю зануритися в раннє підготовче виробництво "Superman Legacy"? Костюми, постановочний дизайн і багато іншого вже готові!, - пише Ганн.