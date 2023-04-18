Режисер Джеймс Ганн оголосив про початок роботи над новим фільмом про Супермена
На 85-річну річницю виходу коміксів про Супермена, 18 квітня, режисер Джеймс Ганн оголосив про початок роботи над новою стрічкою про супергероя
Про це він написав у twitter.
Він зазначив, що раннє підготовче виробництво вже триває деякий час - наприклад, вже готові костюми та постановочний дизайн.
"Для мене велика честь бути частиною спадщини. А чи є кращий день, ніж річниця Супермена, щоб повністю зануритися в раннє підготовче виробництво "Superman Legacy"? Костюми, постановочний дизайн і багато іншого вже готові!, - пише Ганн.
- Раніше стало відомо, що супермена у черговій стрічці гратиме не Генрі Кавілл.
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