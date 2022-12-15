Генрі Кавілл не гратиме Супермена у новому фільмі про супергероя

Про це він повідомив у twitter.

Сценарист зазначив, що фільм розповідатиме про ранні роки життя Супермена.

"Наша історія буде фокусуватися на ранніх етапах життя Супермена, проте цього персонажа гратиме не Генрі Кавілл", - йдеться у повідомленні.

Сам Кавілл у своєму instagram підтвердив відмову від ролі та написав, що після це "нелегка новина, проте таке життя".

"Для тих, хто був зі мною всі ці роки... ми можемо трохи посумувати, проте маємо пам'ятати - Супермен все ще поруч. Все, що він захищає, все існує, і той приклад, який він подає нам, також існує! Моя черга носити плащ закінчилась, але те, що уособлює собою Супермен, ніколи не закінчиться", - пише актор.

Раніше Генрі Кавілл заявляв, що повертається до ролі Супермена у новому фільмі за коміксами DC.

30 жовтня британський актор Генрі Кавілл розповів, що покидає роль Геральта у 4 частині "Відьмака" від Netflix. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.

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