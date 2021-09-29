Режисер фільму "Додому" Алієв почав працювати над стрічкою про депортацію кримських татар

Про це повідомляє LB.ua.

ФІльм матиме назву ORTALAN ("Орталан").

Події фільму розгортаються під час депортації кримськотатарського народу. Головний герой - юнак Ісмаїл, який повертається з гір до рідного села Орталан, та знаходить його порожнім. Він вирушає на пошуки своєї сім’ї.

"Орталан - назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум; воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримськотатарської сім'ї, яку не зачепило б це лихо. Моя задача - через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини", - пояснює Алієв.

Зйомки ORTALAN заплановані на травень-серпень 2022 року, а прем’єра очікується у 2023 році.

Нагадаємо, українська прем'єра повнометражного дебюту Нарімана Алієва, стрічки "Додому", відбулася на 10-му Одеському кінофестивалі, де фільм взяв гран-прі фестивалю. Світова прем'єра відбулася в травні 2019 року в Каннах у межах конкурсної програми "Особливий погляд". У липні 2020 року "Додому" став найкращим фільмом Міжнародного кінофестивалю в Бухаресті (BIFF) та найкращим іноземним фільмом у Стамбулі.