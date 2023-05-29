Про це пише Variety.

Скорсезе та його дружина Хелен Морріс отримали коротку приватну аудієнцію у Ватикані. Режисер розповів, що його надихнув та зворушив заклик Франциска "побачити Ісуса".

"Я відповів на звернення Папи Римського до митців єдиним способом, який я знаю: уявивши та написавши сценарій для фільму про Ісуса. І я збираюся його зняти",- заявив режисер та зазначив, що це може бути його наступна стрічка.

Довідково. Мартін Скорсезе - американський кінорежисер, сценарист, продюсер та історик кіно, є засновником "Світового фонду кіно". Відомий за фільмами "Вовк з Волл-стріт", "Острів проклятих", "Вбивці місячної квітки" та іншими.