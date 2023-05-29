Режисер Мартін Скорсезе після зустрічі з папою Франциском заявив, що зніме фільм про Ісуса
Режисер Мартін Скорсезе особисто зустрівся з Папою Римським Франциском і оголосив, що збирається зняти фільм про Ісуса, який може стати його наступною стрічкою
Про це пише Variety.
Скорсезе та його дружина Хелен Морріс отримали коротку приватну аудієнцію у Ватикані. Режисер розповів, що його надихнув та зворушив заклик Франциска "побачити Ісуса".
"Я відповів на звернення Папи Римського до митців єдиним способом, який я знаю: уявивши та написавши сценарій для фільму про Ісуса. І я збираюся його зняти",- заявив режисер та зазначив, що це може бути його наступна стрічка.
Довідково. Мартін Скорсезе - американський кінорежисер, сценарист, продюсер та історик кіно, є засновником "Світового фонду кіно". Відомий за фільмами "Вовк з Волл-стріт", "Острів проклятих", "Вбивці місячної квітки" та іншими.
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