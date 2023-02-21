Резніков обговорив двосторонню оборонну співпрацю з депутатами ізраїльського парламенту
Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 20 лютого, в Києві зустрівся з представниками ізраїльського кнесету
Про це міністр оборони написав у твіттері
"Радий вітати представників ізраїльського кнесету Юлія Едельштейна й Зеєва Елькіна", – написав він.
За словами міністра, з представниками ізраїльського парламенту вони обговорили безпекову ситуацію в Україні та ключові аспекти двосторонньої співпраці в оборонному секторі. Також Резніков подякував Ізраїлю за надану Києву підтримку й гуманітарну допомогу.
- 16 лютого Ізраїль повністю відновив роботу посольства в Києві.
- 20 лютого в Київ прибула парламентська делегація з Ізраїлю
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