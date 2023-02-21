Резніков обговорив двосторонню оборонну співпрацю з депутатами ізраїльського парламенту 

Про це міністр оборони написав у твіттері

"Радий вітати представників ізраїльського кнесету Юлія Едельштейна й Зеєва Елькіна", – написав він.

За словами міністра, з представниками ізраїльського парламенту вони обговорили безпекову ситуацію в Україні та ключові аспекти двосторонньої співпраці в оборонному секторі. Також Резніков подякував Ізраїлю за надану Києву підтримку й гуманітарну допомогу.