Резніков поспілкувався телефоном з міністрами оборони Литви й Туреччини: що обговорили
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив подальшу співпрацю напередодні "Рамштайну" з колегами Литви Арвідасом Анушаускасом та Туреччини Хулусі Акаром
Про це у твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Мав телефонну розмову з моїм другом міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Синхронізовані годинники перед майбутньою зустріччю "Рамштайн". Дякуємо за тверду та постійну підтримку української армії. Разом ми переможемо!" - наголосив Резніков.
Також Резніков подякував турецькому колезі.
"Радий розмові з великим другом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Обговорили наші наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки. Подякував за постійну підтримку України й за відданість та співпрацю", - пише український міністр оборони.
- 11 січня у Львові президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника.
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