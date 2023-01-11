Про це у твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков .

"Мав телефонну розмову з моїм другом міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Синхронізовані годинники перед майбутньою зустріччю "Рамштайн". Дякуємо за тверду та постійну підтримку української армії. Разом ми переможемо!" - наголосив Резніков.

Також Резніков подякував турецькому колезі.

"Радий розмові з великим другом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Обговорили наші наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки. Подякував за постійну підтримку України й за відданість та співпрацю", - пише український міністр оборони.

11 січня у Львові президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника.

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