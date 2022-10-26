Погодні умови: Резніков пояснив, що негативно впливає на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Про це повідомляє Fox News.

Зараз на південному напрямку дощі і це сповільнює ЗСУ

"Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас уповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов сподівається, що Україна звільнить Херсон до кінця 2022 року.

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