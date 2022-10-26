Погодні умови: Резніков пояснив, що негативно впливає на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що погодні умови сповільнили наступ ЗСУ на Півдні
Про це повідомляє Fox News.
Зараз на південному напрямку дощі і це сповільнює ЗСУ
"Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас уповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
- 24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов сподівається, що Україна звільнить Херсон до кінця 2022 року.
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