Резніков розповів, як контролюватимуть надану Україні зброю

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Згідно з нашими планами, будуть 3 системи, пов’язані із моніторингом, контролем і логістичним забезпеченням постачання військової техніки та зброї Україні", - повідомив Резніков.

Він наголосив, що росіяни активно просувають фейки про нібито неналежне використання Україною зброї, наданої міжнародними партнерами, тож запровадження потужної та якісної інформаційної системи моніторингу дозволить мати максимальний контроль над озброєнням, яке постачається в Україну.

Міністр нагадав, що у 2019 році Україні в обмеженому обсязі була надана натівська система LOGFAS – найкраща у світі логістична система, а в українських військових навчальних закладах уже відкрили курси підготовки операторів цієї системи.

Міноборони також офіційно звернулось до НАТО з проханням дати Україні розширений пакет ліцензій, а також технічних працівників для допомоги в опановуванні цією системою. Головною метою для вищого військового керівництва є запровадити таку систему в армії до бригадного рівня, зазначив Резніков.

За словами Резнікова, після повномасштабного вторгнення українські та американські ІТ фахівці створили нову програму, яка забезпечує базові логістичні підходи контролю озброєння. Найближчим часом її презентуватимуть на засіданні уряду.

Третьою системою контролю, за словами міністра, буде згаданий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА.

21 липня у МЗС України розповіли, навіщо Росії фейки про розкрадання західної зброї в Україні.

Раніше Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони наголосив, що російська пропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут Україною західної техніки. Також з цією метою можливі провокації на території Європи з використанням зброї, переданої Україні.