В МЗС розповіли, навіщо Росії фейки про розкрадання західної зброї в Україні

Про це він завив у власному твіттері.

"Тоді як наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська несуть більше втрат, Росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні. Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України", – написав він.

Раніше Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборон наголосив, що російська пропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут Україною західної техніки. Також з цією метою можливі провокації на території Європи з використанням зброї, переданої Україні.

У рамках допомоги Україні Франція здійснила постачання САУ Caesar. Спочатку було передано 12 установок, а згодом президент Еммануель Макрон заявив про передачу ще шести САУ.

21 липня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню оголосив, що Франція надасть €85 млн для поповнення запасів САУ Caesar, переданих Україні.

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