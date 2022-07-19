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Головна війна з Росією Гаубиці Caesar вже на підході до України, — МЗС Франції

Гаубиці Caesar вже на підході до України, — МЗС Франції

19 липня, 2022 вiвторок
20:38
війна з Росією Військові на CAESAR

Обіцяні президентом Франції Емманюелем Макроном самохідні гаубиці Caesar вже вирушили до України

Про це повідомляє Le Point.

За словами очільниці зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонна, шість додаткових "Цезарів" скоро будуть в Україні, але точну дату не оприлюднюють.

"На національному рівні Франція відіграє свою роль, навіть якщо ми приділяємо менше уваги тому, що робимо, ніж інші. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - сказала Колонна.

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  • 22 квітня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв якомога швидше передати Україні самохідні гаубиці Caesar.
  • 30 травня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна пообіцяла, що Франція передасть Україні нову партію самохідних гаубиць Caesar.
  • 25 травня Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував фото самохідних артилерійських установок "Caesar", які вже використовуються на передовій.

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