Гаубиці Caesar вже на підході до України, — МЗС Франції

Про це повідомляє Le Point.

За словами очільниці зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонна, шість додаткових "Цезарів" скоро будуть в Україні, але точну дату не оприлюднюють.

"На національному рівні Франція відіграє свою роль, навіть якщо ми приділяємо менше уваги тому, що робимо, ніж інші. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - сказала Колонна.

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22 квітня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв якомога швидше передати Україні самохідні гаубиці Caesar.

30 травня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна пообіцяла, що Франція передасть Україні нову партію самохідних гаубиць Caesar.

25 травня Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував фото самохідних артилерійських установок "Caesar", які вже використовуються на передовій.

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