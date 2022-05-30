Франція надішле Україні ще гаубиць Caesar
Франція передасть Україні нову партію самохідних гаубиць Caesar
Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна на брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою під час візиту в Київ, передає РБК-Україна.
"Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати в цьому напрямку. Крім того, ми вже мобілізували 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги", - сказала вона.
Сaesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше .
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