Франція надасть €85 млн для поповнення запасів САУ Caesar, переданих Україні
Франція витратить 85 млн євро на закупку самохідних артилерійських установок Caesar на заміну тим, які вона раніше передала Україні
Про це міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню оголосив під час слухань у комітеті Сенату з питань закордонних справ і оборони, передає BFMT.
"Пакет у 85 мільйонів євро дозволить нам здійснити це поповнення, ідея полягає в тому, щоб не зашкодити навчальним та тренувальним планам наших артилеристів", - повідомив міністр.
Наголошується, перед початком російського військового вторгнення в Україну у французькій армії було 76 САУ Caesar - 155-мм гаубиць із дальністю стрільби 40 кілометрів. 18 з них Франція передала Україні.
Як зазначається, війна високої інтенсивності в Україні висвітила недоліки французького оборонного апарату, зокрема щодо запасів боєприпасів. Лекорню вважає, що "з 2023 року ми повинні мати можливість поповнити певну кількість боєприпасів великої дальності".
- У рамках допомоги Україні Франція здійснила постачання САУ Caesar. Спочатку було передано 12 установок, а згодом президент Еммануель Макрон заявив про передачу ще шести САУ.
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