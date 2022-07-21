Про це міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню оголосив під час слухань у комітеті Сенату з питань закордонних справ і оборони, передає BFMT.

"Пакет у 85 мільйонів євро дозволить нам здійснити це поповнення, ідея полягає в тому, щоб не зашкодити навчальним та тренувальним планам наших артилеристів", - повідомив міністр.

Наголошується, перед початком російського військового вторгнення в Україну у французькій армії було 76 САУ Caesar - 155-мм гаубиць із дальністю стрільби 40 кілометрів. 18 з них Франція передала Україні.

Як зазначається, війна високої інтенсивності в Україні висвітила недоліки французького оборонного апарату, зокрема щодо запасів боєприпасів. Лекорню вважає, що "з 2023 року ми повинні мати можливість поповнити певну кількість боєприпасів великої дальності".

У рамках допомоги Україні Франція здійснила постачання САУ Caesar. Спочатку було передано 12 установок, а згодом президент Еммануель Макрон заявив про передачу ще шести САУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb