Резніков запропонував стримувати російську агресію за допомогою військових інструкторів з країн НАТО
Міністр оборони Олексій Резніков закликав США, Велику Британію та Канаду надіслати більше військових інструкторів до України та розмістити їх ближче до кордону з Росією
Про це Резніков розповів у інтерв'ю The Globe and Mail.
За його словами, США, Канада та Велика Британія могли б відправити до України більше військових інструкторів, що допомогло б стримати російську агресію.
"У вас є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 інструкторів, надішліть 500 інструкторів. Було б добре, якби канадські інструктори були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут", - сказав Резніков.
- Нагадаємо, 4 грудня Олексій Резніков заявив, що у разі вторгнення Росії до України у кризу зануриться вся Європа.
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