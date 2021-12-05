Резніков запропонував стримувати російську агресію за допомогою військових інструкторів з країн НАТО

Про це Резніков розповів у інтерв'ю The Globe and Mail.

За його словами, США, Канада та Велика Британія могли б відправити до України більше військових інструкторів, що допомогло б стримати російську агресію.

"У вас є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 інструкторів, надішліть 500 інструкторів. Було б добре, якби канадські інструктори були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут", - сказав Резніков.