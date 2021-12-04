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Війна з Росією
Головна війна з Росією Резніков попередив про наслідки "великої війни" в Україні для Європи

Резніков попередив про наслідки "великої війни" в Україні для Європи

4 грудня, 2021 субота
21:37
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що у разі вторгнення Росії до України у кризу зануриться вся Європа

Про це Резніков написав у статті для аналітичного центру Atlantic Council.

За його словами, у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країнах ЄС можуть опинитися від 3 до 5 мільйонів українських біженців. 

"Раптова поява від 3 до 5 млн українських біженців, які втікають від російського вторгнення, може стати лише однією з багатьох важливих проблем, які постають перед європейським суспільством", – написав Резніков.

Він додав, що також може виникнути продовольча криза, оскільки ЄС значною мірою залежить від імпорту продовольства. 

"Велика війна серйозно порушить і, можливо, повністю завадить імпорту як з України, так і з Росії, створюючи цілу низку проблем продовольчої безпеки для всього континенту", - зазначив Резніков.

Водночас він підкреслив, що ескалації все ще можна уникнути.  Для цього потрібно продемонструвавши готовність протистояти російській агресії. 

"Ми повинні переконати Москву, що ціна нового наступу буде надто високою. Ми будемо боротися. Ми будемо захищати свою землю", - запевнив Резніков.

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ЄС
біженці
вторгнення
російська агресія
Олексій Резніков
вторгнення в Україну
продовольча криза
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