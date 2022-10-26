Про це Резніков розповів у інтерв'ю NHK.

За його словами, війна з Росією складається з кількох етапів, а Україна перебуває на третьому з них.

Міністр оборони уточнив, що перший етап полягав у стримуванні російських військ, другий - у стабілізації лінії фронту. Наразі ж триває третій етап — проведення контрнаступної операції, під час якої українські сили відвойовують території.

Резніков зазначив, що кампанія на півдні сповільнилася, тому що російські війська використовують зрошувальні канали як оборонні редути. Водночас він пообіцяв, що українські війська просуватимуться вперед із настанням зими, коли мобільність російських військ знизиться.

26 жовтня Олексій Резніков заявив, що наступ ЗСУ на півдні сповільнився через погодні умови.

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