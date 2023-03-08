Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Bloomberg.

"Нам потрібно більше. Нам потрібен один мільйон снарядів, і це буде коштувати приблизно чотири мільярди євро", - сказав очільник відомства.

Його думку поділяє шведський міністр оборони Пал Йонсон.

"Важливо те, що українці гостро потребують боєприпасів, і ми повинні нарощувати виробництво в Європі. Основна мета – закупівлі на європейській промисловій базі, але якщо будуть інші постачання з інших держав, я не думаю, що ми маємо виключати цю можливість", - сказав він.

Водночас верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що треба бути реалістами.

"Сьогодні будьмо реалістами та прагматиками. Не говоріть про нескінченність, говоріть про те, що можна прийняти сьогодні", - сказав він.