Резніков заявив, що Україна потребує в 4 рази більше снарядів, аніж пропонує Європа
Проєкт пропозиції Євросоюзу про виділення 1 млрд євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України не покриє потреби ЗСУ. Потрібно в 4 рази більше
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Bloomberg.
"Нам потрібно більше. Нам потрібен один мільйон снарядів, і це буде коштувати приблизно чотири мільярди євро", - сказав очільник відомства.
Його думку поділяє шведський міністр оборони Пал Йонсон.
"Важливо те, що українці гостро потребують боєприпасів, і ми повинні нарощувати виробництво в Європі. Основна мета – закупівлі на європейській промисловій базі, але якщо будуть інші постачання з інших держав, я не думаю, що ми маємо виключати цю можливість", - сказав він.
Водночас верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що треба бути реалістами.
"Сьогодні будьмо реалістами та прагматиками. Не говоріть про нескінченність, говоріть про те, що можна прийняти сьогодні", - сказав він.
- Раніше Резніков звернувся до європейських колег із проханням постачати Україні по 250 тисяч снарядів щомісяця.
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