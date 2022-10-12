Про це повідомив міністр оборони США у своєму твіттері.

"Перш ніж розпочати наш порядок денний, мені було дуже приємно зустрітися з моїм добрим другом та українським колегою, міністром Олексієм Резніковим. Ця контактна група – зібрання майже 50 країн – є постійним доказом того, що світ згуртований навколо вас", - зазначив Остін у повідомленні.

Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО.

11 жовтня Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.