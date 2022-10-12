Резніков зустрівся з Остіном перед засіданням формату "Рамштайн"
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном у Брюсселі, де у середу збирається зустріч у форматі "Рамштайн"
Про це повідомив міністр оборони США у своєму твіттері.
"Перш ніж розпочати наш порядок денний, мені було дуже приємно зустрітися з моїм добрим другом та українським колегою, міністром Олексієм Резніковим. Ця контактна група – зібрання майже 50 країн – є постійним доказом того, що світ згуртований навколо вас", - зазначив Остін у повідомленні.
Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО.
- 11 жовтня Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.
- Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.
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