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РФ активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на 4 напрямках, ЗСУ відбили 60 атак

17 квітня, 2023 понедiлок
06:48
Війна з Росією Су-25 росія

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Попри це, ЗСУ вдалося відбити понад 60 атак і збити 4 дрони

Про це у ранковому зведенні 17 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Протягом 16 квітня на зазначених ділянках фронту українські воїни відбили понад 60 атак росіян.

ЗСУ збили 4 безпілотники, а також уразили пункт управління, ЗРК й 3 склади загарбників

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також збито 4 ворожих БПЛА (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет").

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.

За добу Росія завдала 25 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснила 46 обстрілів України з РСЗВ

Протягом 16 квітня російські війська завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 42 авіаційних удари. 

Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі.

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Свеса, Шалигине, Бунякине, Білопілля, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. 

Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. 

Ворог провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. 

Здійснила обстріли більш як 15 населених пунктів. Серед них - Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. 

Водночас російських обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. 

Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

  • Раніше повідомлялось, що окупанти на Херсонщині погрожують депортацією місцевим, які відмовляються отримувати паспорти РФ.

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