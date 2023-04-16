Під час штурмів на Донеччині ворог активно використовує авіацію, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 квітня.

Також повідомляється, що протягом доби на зазначених ділянках фронту нашими захисниками відбито понад 45 атак противника.

Окупанти на Херсонщині погрожують депортацією місцевим, які відмовляються отримувати паспорти РФ

У Генштабі розповіли, що в населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта.

"Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомляють, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таких осіб буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни зазнають великих втрат, через що противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

У населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь, медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям. Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Окрім того, росіяни продовжують привласнювати зерновий урожай українців.

"У місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна влада намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі", - відзначає Генштаб.

За день ЗСУ збили 4 ворожих дрони

З них два були типу “Орлан-10”, один розвідувальний “Елерон” та один дрон-камікадзе “Ланцет”.

Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника.

За день росіяни завдали 25 ударів ракетами С-300 по території України

Удари прийшлися по Комишувасі Запорізької області та Снігурівці на Миколаївщині. Також, ворог здійснив 28 авіаційних ударів та 4 обстріли з РСЗВ. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Свеса, Бунякине, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча та Землянки на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка та Північне Донецької області.

ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка Донецької області.

поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також міста Херсон.

Станом на 12:00 16 квітня, кількість загиблих внаслідок удару окупантами по Слов'янську зросла до 12. Напередодні російські терористи обстріляли місто, вибухи прогриміли неподалік школи.