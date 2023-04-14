Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинула людина, є постраждалі, пошкоджено три будинки
Удень, 14 квітня, російські терористи обстріляли Слов‘янськ Донецької області, вибухи прогриміли неподалік школи
Про це повідомляє голова ОП Андрій Єрмак.
"У Слов'янську пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола", - пише Єрмак.
Відомо про загиблого та 6 постраждалих.
- 13 квітня окупанти поцілили керованими авіабомбами у школу на Херсонщині, внаслідок чого один чоловік загинув, іншого було поранено.
- Удень 14 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Є поранений.
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