Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинула людина, є постраждалі, пошкоджено три будинки

Про це повідомляє голова ОП Андрій Єрмак.

"У Слов'янську пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола", - пише Єрмак.

Відомо про загиблого та 6 постраждалих.