Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з повідомленням, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий перебував в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.

Окрім того, окупанти вдень обстріляли Херсон із артилерії. Унаслідок атаки загинув чоловік, який на той момент перебував у парку.