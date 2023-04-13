Окупанти поцілили керованими авіабомбами у школу на Херсонщині: один чоловік загинув, іншого поранено
Удень 13 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами в будівлю школи у селі Зміївка Бериславського району Херсонської області
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Згідно з повідомленням, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий перебував в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.
Окрім того, окупанти вдень обстріляли Херсон із артилерії. Унаслідок атаки загинув чоловік, який на той момент перебував у парку.
- За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 46 разів.
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