Росіяни 46 разів обстрілювали Херсонщину минулої доби, є загиблий та поранені
Протягом 12 квітня ворожі війська здійснили 46 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого 1 людина загинула, 2 дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу противник випустив по області 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсоні.
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Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 дістали поранення.
Також 12 квітня з деокупованої території області евакуйовано 72 людини.
- 11 квітня ворожі війська поцілили у церкву, підприємства, лінію електропередачі й територію порту, здійснивши 35 обстрілів Херсонської області.
- Уранці 12 квітня російська окупаційна армія прицільно обстріляла житлові будинки у селі Висунці Музиківської громади Херсонської області. А вдень поблизу села Тягинка Херсонської області на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався автомобіль з двома мирними жителями.
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