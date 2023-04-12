Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу ворог випустив 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Місто Херсон обстрілював 5 разів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в с. Дніпровське та в Бериславі.

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

Також 11 квітня з деокупованої території області евакуйовано 109 людей.