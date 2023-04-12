Ворог випустив 170 снарядів по Херсонщині минулої доби, є загиблий
Російські війська 11 квітня поцілили у церкву, підприємства, лінію електропередачі й територію порту, здійснивши 35 обстрілів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу ворог випустив 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Місто Херсон обстрілював 5 разів.
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в с. Дніпровське та в Бериславі.
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.
Також 11 квітня з деокупованої території області евакуйовано 109 людей.
- 10 квітня росіяни на Херсонщині скинули з дрона розривну гранату на човен з цивільними - тяжких поранень зазнали 20-річні хлопець та дівчина. Упродовж армія РФ 56 разів обстрілювала область, унаслідок чого двоє людей дістали поранення.
- Також в Україні засудили 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині.
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