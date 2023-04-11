Минулої доби росіяни обстрілювали Херсонщину 56 разів: дві людини поранені
Упродовж минулої доби, 10 квітня, російська армія 56 разів обстрілювала Херсонську область, унаслідок чого двоє людей дістали поранення
Про це інформує голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що по Херсонщині упродовж 10 квітня випустили 285 снарядів. Ворожі війська поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію медзакладу, музей і адмінбудівлю. Вони розташовані у Суворовському районі Херсону.
Унаслідок обстрілів дві людини зазнали поранень.
Також Прокудін повідомив про те, що з деокупованої території за минулу добу евакуювали 46 людей.
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