Минулої доби росіяни обстрілювали Херсонщину 56 разів: дві людини поранені

Про це інформує голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що по Херсонщині упродовж 10 квітня випустили 285 снарядів. Ворожі війська поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію медзакладу, музей і адмінбудівлю. Вони розташовані у Суворовському районі Херсону.

Унаслідок обстрілів дві людини зазнали поранень.

Також Прокудін повідомив про те, що з деокупованої території за минулу добу евакуювали 46 людей.