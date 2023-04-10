Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Бериславської громади. Прокудін наголосив, що молоді люди знехтували правилами безпеки, вийшовши на човні у воду.

"20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату", - пише голова ОВА.

Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані до лікарні.