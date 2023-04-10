Росіяни на Херсонщині скинули гранату на човен з цивільними, двоє людей тяжко поранені
У понеділок, 10 квітня, росіяни на Херсонщині скинули з дрона розривну гранату на човен з цивільними - тяжких поранень зазнали 20-річний хлопець та 20-річна дівчина
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Інцидент стався в одному з населених пунктів Бериславської громади. Прокудін наголосив, що молоді люди знехтували правилами безпеки, вийшовши на човні у воду.
"20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату", - пише голова ОВА.
Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані до лікарні.
- Жителя Херсонщини доправлено до лікарні після того, як він самостійно намагався очистити поле від мін "пелюсток" біля населеного пункту Архангельське.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе