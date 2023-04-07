Збирав міни лопатою: на Херсонщині поранено чоловіка
Жителя Херсонщини доправлено до лікарні після того, як він самостійно намагався очистити поле від "мін-пелюсток" біля населеного пункту Архангельське
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Зазначається, що 22-річного мешканця смт Архангельське доправили до лікарні у смт Велика Олександрівка з мінно-вибуховою травмою обличчя.
Попередньо встановлено, що постраждалий намагався очистити поле від мін-пелюсток, збираючи їх лопатою. Одна з них вибухнула та травмувала його, утім загрози життю чоловіка немає.
У зв'язку з інцидентом правоохоронці нагадали про мінну небезпеку на деокупованих територіях Херсонщини.
"Не дозволяється обробляти поля, відвідувати ліси, лісосмуги, не можна виходити на узбіччя доріг, поки ці території не перевірені саперами. При виявленні підозрілих предметів в жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку поліції та фахівцям ДСНС", - зазначили в поліції.
- Постраждалі через підрив на міні мешканці Херсонщини можуть отримати одноразову компенсацію та щорічну допомогу. Розмір виплат залежить від групи інвалідності.
- У селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули.
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