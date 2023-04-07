Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Збирав міни лопатою: на Херсонщині поранено чоловіка

Збирав міни лопатою: на Херсонщині поранено чоловіка

7 квітня, 2023 п'ятниця
13:48
Суспільство

Жителя Херсонщини доправлено до лікарні після того, як він самостійно намагався очистити поле від "мін-пелюсток" біля населеного пункту Архангельське

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що 22-річного мешканця смт Архангельське доправили до лікарні у смт Велика Олександрівка з мінно-вибуховою травмою обличчя. 

Попередньо встановлено, що постраждалий намагався очистити поле від мін-пелюсток, збираючи їх лопатою. Одна з них вибухнула та травмувала його, утім загрози життю чоловіка немає. 

У зв'язку з інцидентом правоохоронці нагадали про мінну небезпеку на деокупованих територіях Херсонщини.

"Не дозволяється обробляти поля, відвідувати ліси, лісосмуги, не можна виходити на узбіччя доріг, поки ці території не перевірені саперами. При виявленні підозрілих предметів в жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку поліції та фахівцям ДСНС", - зазначили в поліції.

  • Постраждалі через підрив на міні мешканці Херсонщини можуть отримати одноразову компенсацію та щорічну допомогу. Розмір виплат залежить від групи інвалідності. 
  • У селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули.
зброя
Херсонщина
Військові новини
Читайте також:
Дмитро Пєсков
6 квітня, 2023 четвер
У Кремлі відмовилися від посередництва Китаю в урегулюванні ситуації в Україні
Лавров
6 квітня, 2023 четвер
Лавров заявив про "гарячу фазу війни" зі США через постачання в Україну далекобійної зброї
путін
6 квітня, 2023 четвер
На засіданні Радбезу Путін визначив винних у провалі "спецоперації", - генерал Маломуж
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 квітня
14:15
Китай
Китай побив рекорд з експорту авто в Росію, - посол КНР
14:03
OPINION
Юрій Богданов
Скільки триватиме війна?
14:02
Херсонська область
Окупанти продовжують вивозити награбоване майно з Херсонської області і забороняють вільно пересуватися мешканцям регіону
13:53
долар євро валюта обмін
Міжнародне рейтингове агентство знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті
13:49
Черкаська ТЕЦ
На Черкаській ТЕЦ сталася аварія: частина міста залишиться без гарячої води та опалення
13:31
Молдова
Молдова підписала контракт із грецькою газовою компанією
13:26
Російська армія застосовує саморобні дрони-камікадзе: два таких нацгвардійці знищили на Куп'янському напрямку
13:26
Київ
Киян просять проголосувати у міському застосунку за нові назви для 27 об'єктів, пов'язаних з РФ
13:16
Ексклюзив
Укроборонпром вперше почав виробляти боєприпаси з країною-членом НАТО
Можемо постачати 60-мм мінометні боєприпаси дешевше, ніж пропонується імпортом, - гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Бельбас
13:12
Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко дасть 20 млн грн тому, чий БПЛА долетить до Червоної площі на 9 травня
13:10
Оновлено
Президент Бразилії пропонує віддати тимчасово окупований Крим Росії: українська сторона відреагувала
13:08
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина вважає, що для продовження "зернової угоди" потрібно зняти обмеження на експорт російських добрив
13:02
Києво-Печерська лавра
ПЦУ провела літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
12:53
Українські захисники знищили ворожий Су-25 на Донеччині
12:37
Міноборони РФ
Озброєний чоловік намагався потрапити в будівлю міноборони РФ у центрі Москви
12:33
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Сі Цзіньпін і Макрон проведуть додаткові неофіційні переговори, – The Guardian
12:21
СБУ ліквідувала ботоферму, що створила більше 3 тисяч фейкових акаунтів
СБУ ліквідувала ботоферму, що створила більше 3 тисяч фейкових акаунтів
12:14
За 11 місяців з усього світу для України через United24 пожертвували понад $305 млн
12:04
OPINION
Богдан Данилишин
Збитки України за рік повномасштабної війни сягають понад 135 млрд доларів
12:01
король Чарльз III
Король Чарльз III підтримав дослідження зв'язків британської монархії з рабством
11:56
жіноки військовослужбовці
Маляр повідомила про розробку першої польової форми для жінок-військових
11:44
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Петиція про повернення військовим премії у 30 тис. грн набрала необхідну кількість голосів для розгляду
11:43
обстріл
Росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії, поранено жінку і двох дітей
11:26
Папа Римський
Папа Римський Франциск назвав секс "однією з прекрасних речей, які Бог дав людині"
11:22
Ексклюзив
Гвардійське
Дискусії щодо статусу Криму можна буде вести лише після військової деокупації півострова, - експерт з питань безпеки Варченко
11:16
вибух
На Чернігівщині минулої доби пролунало 227 вибухів, зафіксовано влучання некерованих авіаційних ракет
11:14
У Хмельницькому ще в одному храмі УПЦ МП виявили антиукраїнську літературу
10:48
Бахмут
"Вагнерівці та росіяни могли покращити співпрацю": британська розвідка про ситуацію в Бахмуті
10:47
на фото: СБУ
Правоохоронці затримали жінку, яка скоригувала російський удар по школі на Донеччині
10:38
Визначено максимальну суму компенсації, яку можуть отримати постраждалі від прориву дамби в Краматорську
10:36
МіГ-29 Словаччина
Росіяни в минулому могли навмисне саботувати роботу МіГ-29, які Словаччина вирішила передати Україні, - міністр оборони Надь
10:34
ВООЗ
Голова ВООЗ закликав Китай поділитися інформацією про походження COVID-19
10:25
Окупанти мінують поля біля Енергодара та прибережні території Каховського водосховища, – мер
10:23
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Ворог тримає на бойовому чергуванні ракетоносій з восьмома "калібрами", - Гуменюк
10:04
OPINION
Данило Лубківський
Дзвінок до Києва більше потрібен Сі, ніж Зеленському
10:00
Микола Княжицький
УПЦ МП необхідно заборонити з міркувань нацбезпеки, - Княжицький
09:53
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціна на долар, євро, злотий перед вихідними
09:51
Білорусь-Росія навчання
Навчання російської та білоруської армій тривають 50 тижнів і продовжені ще на 10 днів, - Гаюн
09:49
ДБР
Відбирав у солдатів бойові доплати: посадовцю військової частини Одещини оголосили підозру
09:28
Скріншот з відео: скандал в університеті Ірпеня
Відмовлялася проводити лекції українською: в Ірпені відсторонили викладачку університету за порушення мовного закону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV