Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.



"Розмір одноразової підтримки – від трьох до пʼяти прожиткових мінімумів. Допомоги на оздоровлення – 35% або 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сума виплат залежить від групи інвалідності, отриманої через підрив на російській вибухівці", - йдеться у повідомленні.



Для отримання допомоги потрібно подати заяву та пакет документів до органів соціального захисту населення, місцевої влади або ЦНАПу.

"Це слід зробити не пізніше ніж через 60 місяців після встановлення інвалідності", - зазначили в ОВА.

Для оформлення компенсації потрібно надати копії паспорта (для дітей - свідоцтва про народження), ідентифікаційного коду, довідки МСЕК про групу інвалідності та її причину.