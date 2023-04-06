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Жителі Херсонщини можуть отримати компенсацію за підрив на міні: як оформити

6 квітня, 2023 четвер
14:20
Суспільство

Постраждалі через підрив на міні мешканці Херсонщини можуть отримати одноразову компенсацію та щорічну допомогу. Розмір виплат залежить від групи інвалідності

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Розмір одноразової підтримки – від трьох до пʼяти прожиткових мінімумів. Допомоги на оздоровлення – 35% або 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сума виплат залежить від групи інвалідності, отриманої через підрив на російській вибухівці", - йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву та пакет документів до органів соціального захисту населення, місцевої влади або ЦНАПу.

"Це слід зробити не пізніше ніж через 60 місяців після встановлення інвалідності", - зазначили в ОВА.

Для оформлення компенсації потрібно надати копії паспорта (для дітей - свідоцтва про народження), ідентифікаційного коду, довідки МСЕК про групу інвалідності та її причину.

  • 3 квітня від вибуху міни загинув мешканець Херсонщини.
Новини
Херсонщина
війна з Росією
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