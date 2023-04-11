Про це повідомляє Служба безпеки України.

​​За матеріалами СБУ тюремні строки отримали 8 бойовиків, які штурмували Бахмут та розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині. В український полон вони потрапили під час бойових зіткнень на східному та південному фронтах.

Зазначається, що серед засуджених - помічник гранатометника так званого "батальйону прізрак". З 2014 року він воював проти сил АТО, а після повномасштабного вторгнення штурмував міста в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, тюремні строки отримали двоє бойовиків-росіян. Разом із іншими окупантами вони чергували на російських блокпостах у захоплених містах Донеччини, проводили артобстріли позицій українських військ на території регіону.

Ще один зловмисник мав завдання виявляти безпілотні літальні апарати Сил оборони на тимчасово окупованій території Луганщини.

"До 15 років ув’язнення також засуджено бойовика, який на початку повномасштабного вторгнення перебував у тюрмі на території тимчасово захопленої частини Донеччини. Згодом загарбники запропонували йому амністію. Упродовж 20 днів колишній в’язень брав участь у штурмі Бахмута і потрапив там у полон", - ідеться у повідомленні.

Також на Полтавщині за матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено двох мешканців Горлівки, які напередодні 24 лютого минулого року добровільно вступили до лав окупантів. Пізніше вони брали участь у штурмі населених пунктів Донеччини.