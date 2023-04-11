Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зрадників вдалося виявити під час спецоперації СБУ у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності.

Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

"Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції. Також агресор розшукував інформацію про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям", - повідомили в СБУ.

За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року.