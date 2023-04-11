На Харківщині викрили ворожих інформаторів, які збирали розвіддані щодо оборонних ліній
У вівторок, 11 квітня, стало відомо, що СБУ затримала двох мешканців деокупованого Вовчанська, які збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що зрадників вдалося виявити під час спецоперації СБУ у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності.
Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.
"Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції. Також агресор розшукував інформацію про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям", - повідомили в СБУ.
За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року.
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