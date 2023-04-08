СБУ затримала п'ятьох організаторів схем ухилення від мобілізації, серед яких - голова військово-лікарської комісії та адвокат
Служба безпеки України ліквідувала три схеми ухилення від мобілізації, організаторами яких були п'ятеро людей. Серед них - голова військово-лікарської комісії та адвокат
Про це інформує СБУ.
Усі п'ятеро затриманих пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів. Також вони пропонували незаконно перетнути кордон. Ці "послуги" коштували від 3 до 6 тис. грн. Ціна залежала від терміновості "вирішення питання".
Дві зі схем було викрито в Києві. Першу налагодив голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці. Він за гроші безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров'я. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Другу схему організував керівник однієї з псевдоблагодійних організацій. Він пропонував військовозобов'язаним виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень. Спільницю зловмисника викрили в грудні минулого року.
Останню схему викрили в Закарпатській області. Її налагодив місцевий адвокат разом із власницею готелю. Остання сама підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон. Разом вони намагалися приховано переправити військовозобов'язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
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