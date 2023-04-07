Закликав убивати українців: священнику-блогеру РПЦ оголосили підозру

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Фігурантом став протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов: у 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Так, після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав дії загарбників.

"Для цього (Ткачов - ред. ) створив власні канали у месенджері Телеграм та відеохостингу Ютуб, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів. Там він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України.

Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах. Крім того, Ткачов є частим "гостем" в ефірах центральних каналів рф, де активно виправдовує воєнні злочини Кремля", - зазначили в пресслужбі.



СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

