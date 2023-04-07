СБУ повідомила про підозру "політологу" Медведчука

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Зазначається, що сам Лазарєв безпосередньо займався розкруткою медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.

Для цього був частим гостем в етерах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "russia today".

Повідомляється, що у своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною".

"Втім, після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон.Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові", - йдеться у дописі.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).