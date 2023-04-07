СБУ повідомила про підозру "політологу" Медведчука
Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Зазначається, що сам Лазарєв безпосередньо займався розкруткою медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.
Для цього був частим гостем в етерах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "russia today".
Повідомляється, що у своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною".
"Втім, після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон.Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові", - йдеться у дописі.
Зазначається, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук та окремі проросійські політики й експерти в Україні "будуть давати пропозицію про створення двох країн".
- 22 лютого екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, подав позов проти Верховної Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його мандата.
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