Окупанти прицільно вдарили по житлових будинках на Херсонщині: подробиці
Уранці 12 квітня російська окупаційна армія прицільно обстріляла житлові будинки у селі Висунці Музиківської громади Херсонської області
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Окупанти застосували проти мирних мешканців артилерію. Постраждалих немає.
"Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї", - ідеться в повідомленні ОВА.
- Увечері 11 квітня росіяни завдали авіаудару по підприємству в Бериславі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе