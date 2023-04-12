Росіяни завдали авіаудару по підприємству в Бериславі
Увечері 11 квітня російська окупаційна армія завдала авіаудару по підприємству в Бериславі Херсонської області. Там зафіксовано значні руйнування
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Учора ввечері росіяни нанесли авіаудар по території одного з підприємств у місті. Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань", - ідеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що мирні люди не постраждали.
- 8 квітня ворог атакував елеватор у Бериславі керованими авіабомбами.
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