Росіяни завдали авіаудару по підприємству в Бериславі

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Учора ввечері росіяни нанесли авіаудар по території одного з підприємств у місті. Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що мирні люди не постраждали.