Ворог атакував Херсонщину керованими авіабомбами

Про це поінформувала Херсонська ОВА.

Увечері попереднього дня російська армія вдарила керованими авіабомбами по елеваторові в Бериславі: будівля зазнала значних руйнувань.

"З авіації армія РФ вдарила й по селу Львове Тягинської громади. Через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів.Також окупанти нанесли авіаудари по селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади", - зазначили в адміністрації.

За даними адміністрації люди не постраждали.