Ворог атакував Херсонщину керованими авіабомбами
Увечері 8 квітня російська армія атакувала елеватор у Бериславі, що на Херсонщині. Ворог використав керовані авіабомби
Про це поінформувала Херсонська ОВА.
Увечері попереднього дня російська армія вдарила керованими авіабомбами по елеваторові в Бериславі: будівля зазнала значних руйнувань.
"З авіації армія РФ вдарила й по селу Львове Тягинської громади. Через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів.Також окупанти нанесли авіаудари по селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади", - зазначили в адміністрації.
За даними адміністрації люди не постраждали.
- Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк ствердила, що Росія надалі атакує Україну авіабомбами через недостатню результативність ракетних ударів.
- Російська армія спрямувала чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у місті Берислав Херсонської області.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що РФ запустила виробництво керованих авіабомб, які поки що нічим збивати.
- Упродовж доби 8 квітня Росія 71 раз обстрілювала Херсонщину, уражено житлові квартали Херсона, суднозавод та зерновий термінал Бериславського району.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе