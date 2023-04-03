Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Як зазначено в повідомленні, близько 16:00 вороги спрямували чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства в Бериславі. Унаслідок цього пошкоджено металеві конструкції будівлі й дах цеху.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.