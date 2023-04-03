Росіяни вдарили авіабомбами по Бериславу на Херсонщині: пошкоджено будівлі підприємства
Російська армія спрямувала чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у місті Берислав Херсонської області
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Як зазначено в повідомленні, близько 16:00 вороги спрямували чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства в Бериславі. Унаслідок цього пошкоджено металеві конструкції будівлі й дах цеху.
За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
- Російська армія протягом 2 квітня 20 разів відкривала вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини, зокрема й по житлових кварталах обласного центру. За добу ворог випустив 131 снаряд, унаслідок обстрілів загинув мирний житель
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