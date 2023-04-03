За добу ворог випустив 131 снаряд по Херсонській області: загинув мирний житель
Російська армія протягом 2 квітня відкривала 20 разів вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини, зокрема і по житлових кварталах обласного центру
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби ворог здійснив 20 обстрілів та випустив 131 снаряд. Рашисти гатили по мирному населенню з "градів" та артилерії.
Обласний центр, місто Херсон, російські війська обстріляли один раз. У житловий квартал влучило чотири снаряди ворога.
Повідомляється, що загинув один мирний українець.
- 31 березня російська армія знову атакувала Херсон: двоє людей дістали поранення, коли під обстрілом намагалися дістатися правого берега Дніпра на човні. Загалом російська армія за добу 31 березня здійснила 54 обстріли Херсонської області, загинули троє людей.
- 1 квітня російська армія 60 разів атакувала Херсонщину: пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, є загиблий і поранені.
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