Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби ворог здійснив 20 обстрілів та випустив 131 снаряд. Рашисти гатили по мирному населенню з "градів" та артилерії.

Обласний центр, місто Херсон, російські війська обстріляли один раз. У житловий квартал влучило чотири снаряди ворога.

Повідомляється, що загинув один мирний українець.