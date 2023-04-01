Російська армія за добу 54 рази обстріляли Херсонщину: троє людей загинули
Російська армія за добу, 31 березня, здійснила 54 обстріли Херсонської області, загинули троє людей
Про це у telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, за минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "градів" та артилерії.
Також повідомляється, що Херсон ворог обстріляв 5 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали.
Як підкреслив Прокудін, внаслідок обстрілів троє людей загинули та двоє дістали поранення.Також він додав, що зі звільненої від російських загарбників території області евакуювали ще 91 людину.
- 31 березня російська армія знову атакувала Херсон: двоє людей дістали поранення, коли під обстрілом намагалися дістатися правого берега Дніпра на човні.
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