Про це у telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "градів" та артилерії.

Також повідомляється, що Херсон ворог обстріляв 5 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали.

Як підкреслив Прокудін, внаслідок обстрілів троє людей загинули та двоє дістали поранення.Також він додав, що зі звільненої від російських загарбників території області евакуювали ще 91 людину.