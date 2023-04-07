Армія РФ застосовує авіабомби замість ракетних ударів, - ОК "Південь"

Про це мовиться в коментарі начальниці об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України для Радіо Свобода.

"Вони (війська РФ – ред.) в умовах вимушеного продовження бойових дій продовжують атакувати саме такими снарядами. Особливість у тому, що літаки можуть випускати їх задалеко від лінії фронту, не потрапляючи у зону ураження нашої ППО, а самі бомби сягають кількох десятків кілометрів. Вони намагаються таким чином атакувати енергетику, критичну інфраструктуру, промисловість, сільськогосподарські угіддя", - ствердила Наталія Гуменюк, додавши, що авіабомби стали небезпекою передусім для прифронтових районів України.

Так, за її словами, військові РФ б'ють безпосередньо по замінованих господарських площах, що призводить до детонації мін.

"Це стає великою небезпекою, тому що люди починають польові роботи і потрапляють під ураження, але, крім того, ворог використовує безпілотні літальні апарати, до яких прикріплюються розривні гранати і вони направляють їх безсовісно у місцях скупчення людей", - додала речниця.