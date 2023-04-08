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РФ запустила виробництво керованих авіабомб, які поки що нічим збивати, - Ігнат

8 квітня, 2023 субота
13:03
Новини Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Ворог повідомив, що глава міноборони РФ Сергій Шойгу перевірив один з оборонних заводів і заявив про лінійку виробництва на 2023 рік із планами виготовлення 1500-тонних бомб, які оснастять крилами та GPS-навігацією

Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, армія РФ атакує керованими бомбами по всій лінії фронту - від Чернігівщини до півдня.

"Є нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко. Тому що противник застосовує ці керовані бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що літаки завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів з-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, і з моря. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, - наголосив Ігнат.

Випускаючи авіабомби ФАБ-500 (500-кілограмові снаряди), ворог використовує Су-35. Щодня таких - близько 10-12 одиниць. У цьому випадку Україна може протидіяти атакам лише ліквідуючи самі винищувачі.

"Бомби можна пробувати збивати, але зрозуміло, скільки треба засобів, щоб їх знищувати. Тому інакшого виходу немає, крім протидії саме літакам, які скидають ці бомби, - пояснив речник.

За словами Юрія Ігната, нещодавно російські ЗМІ повідомляли про візит голови міноборони РФ Сергія Шойгу на завод, де запущена лінійка з виробництва вже 1,5-тонних бомб. Із високою ймовірністю вони будуть оснащені “крилами” і GPS-навігацією.

"1,5-тонні бомби - це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти. Це системи Patriot, SAMP/T із наземних. А найкраще - це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, які здатні протистояти російській авіації на великих відстанях, мають і потужні радари, і ракети класу повітря-повітря. Тільки так можна протистояти цій загрозі", - сказав Ігнат. 

  • Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк ствердила, що Росія надалі атакує Україну авіабомбами через недостатню результативність ракетних ударів. 
  • Російська армія спрямувала чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у місті Берислав Херсонської області. 
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