Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Два прибережні населені пункти Козацьке і Веселе найбільш обстрілюються російськими військовими. Росіяни постійно "кошмарять" місцеве населення і перебувати там дуже небезпечно, а дітям - взагалі не можна", - пише очільник області.

У селі Веселе досі залишаються 14 дітей, батьки яких відмовляються від евакуації.

"Ми проводимо роз'яснювальну роботу з батьками щодо необхідності евакуації, але поки батьки не дослухаються до доводів безпеки й не хочуть переміщатись в село Коблеве Миколаївської області. Маю надію, що батьки проявлять розуміння та допоможуть нам вивезти дітей з небезпечного Веселого, щоб відзначити Світле Воскресіння Христове у спокої, без страшних ігор у хованки від бомб", - наголосив Прокудін.

Станом на 12 квітня із селища Козацьке Херсонської області евакуйовані всі сім'ї з дітьми. Сьогодні вивезли останнього 17-річного хлопця разом із його бабусею.

19 дітей виїхали на Миколаївщину.

Усього від 26 березня цього року із небезпечних населених пунктів Херсонщини евакуювали 66 дітей.