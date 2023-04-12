У селі на Херсонщині, яке найбільше обстрілює РФ, залишаються 14 дітей: батьки відмовляють в евакуації
Станом на 12 квітня у селі Веселе Херсонської області, яке найбільше обстрілюють російські війська, залишаються 14 дітей, батьки яких відмовляються евакуйовуватися
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Два прибережні населені пункти Козацьке і Веселе найбільш обстрілюються російськими військовими. Росіяни постійно "кошмарять" місцеве населення і перебувати там дуже небезпечно, а дітям - взагалі не можна", - пише очільник області.
У селі Веселе досі залишаються 14 дітей, батьки яких відмовляються від евакуації.
"Ми проводимо роз'яснювальну роботу з батьками щодо необхідності евакуації, але поки батьки не дослухаються до доводів безпеки й не хочуть переміщатись в село Коблеве Миколаївської області. Маю надію, що батьки проявлять розуміння та допоможуть нам вивезти дітей з небезпечного Веселого, щоб відзначити Світле Воскресіння Христове у спокої, без страшних ігор у хованки від бомб", - наголосив Прокудін.
Станом на 12 квітня із селища Козацьке Херсонської області евакуйовані всі сім'ї з дітьми. Сьогодні вивезли останнього 17-річного хлопця разом із його бабусею.
19 дітей виїхали на Миколаївщину.
Усього від 26 березня цього року із небезпечних населених пунктів Херсонщини евакуювали 66 дітей.
- 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Поки що вивозять лише з Бахмута.
- Примусову евакуацію із зони бойових дій можуть запровадити в 12 громадах Донеччини і ще в одній – частково, із сіл, що безпосередньо межують із лінією фронту.
- З 24 лютого 2022 року до 12 квітня 2023 року з Донецької області на територію України виїхало понад мільйон мирних жителів.
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