Про це інформує голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"З першого дня повномасштабного вторгнення триває евакуація цивільних із Донеччини - за цей час понад 1,1 млн людей скористалися можливістю виїхати. З 24 лютого 2022 року в області не було жодного дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація - найрозумніший і найвідповідальніший вихід", - сказав очільник області.

Кириленко наголосив, що внутрішньо переміщених жителів Донеччини прийняли інші області. Нині триває евакуація на Житомирщину.

"Розумію, що літо наближається, а з ним і зростатиме бажання повернутися додому. Але цього робити ніяк не можна! Туга за домом не варта тих ризиків, які несе із собою повернення", - запевняє голова ОВА.

Повідомляється, що чим менше цивільних залишатиметься на Донеччині, тим легше і спокійніше українським військовим буде виконувати свою роботу.

"Уже після перемоги всі повернемося і все відбудуємо!" - додав Кириленко.