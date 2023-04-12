З Донеччини в інші регіони України від початку повномасштабного вторгнення РФ виїхало понад мільйон жителів
З 24 лютого 2022 року до 12 квітня 2023 року з Донецької області на територію України виїхало понад мільйон мирних жителів
Про це інформує голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"З першого дня повномасштабного вторгнення триває евакуація цивільних із Донеччини - за цей час понад 1,1 млн людей скористалися можливістю виїхати. З 24 лютого 2022 року в області не було жодного дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація - найрозумніший і найвідповідальніший вихід", - сказав очільник області.
Кириленко наголосив, що внутрішньо переміщених жителів Донеччини прийняли інші області. Нині триває евакуація на Житомирщину.
"Розумію, що літо наближається, а з ним і зростатиме бажання повернутися додому. Але цього робити ніяк не можна! Туга за домом не варта тих ризиків, які несе із собою повернення", - запевняє голова ОВА.
Повідомляється, що чим менше цивільних залишатиметься на Донеччині, тим легше і спокійніше українським військовим буде виконувати свою роботу.
"Уже після перемоги всі повернемося і все відбудуємо!" - додав Кириленко.
- 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Поки що вивозять лише з Бахмута.
- Примусову евакуацію із зони бойових дій можуть запровадити в 12 громадах Донеччини і ще в одній – частково, із сіл, що безпосередньо межують із лінією фронту.
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