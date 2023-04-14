Росіяни поцілили керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини
Удень 14 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Є поранений
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі. Внаслідок удару є руйнування будівель", - ідеться в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що, за попередніми даними, один працівник підприємства дістав поранення.
Нині на місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.
- 13 квітня окупанти поцілили керованими авіабомбами у школу на Херсонщині, внаслідок чого один чоловік загинув, іншого було поранено.
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