РФ атакувала Харківщину ракетами: пошкоджено будинки й господарчі споруди

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

8 квітня під ударом російської армії вчергове опинилися міста й села Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

"Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт Мала Данилівка", - зазначили в адміністрації.

Також ракета С-300 була скерована на смт Великий Бурлук Куп'янського району: вона впала на відкритій місцевості, частково уражено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.