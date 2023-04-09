РФ атакувала Харківщину ракетами: пошкоджено будинки й господарчі споруди
Російська армія атакувала прикордонні райони Харківщини, зокрема ракета влучила поблизу Лозовеньківського водосховища, пошкоджено ресторан і будинок, в смт Великий Бурлук уражено будинки
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
8 квітня під ударом російської армії вчергове опинилися міста й села Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
"Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт Мала Данилівка", - зазначили в адміністрації.
Також ракета С-300 була скерована на смт Великий Бурлук Куп'янського району: вона впала на відкритій місцевості, частково уражено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.
- Нагадаємо, вночі 9 квітня росіяни вчергове атакували Запоріжжя: снаряди влучили по території одного з приватних секторів міста, загинули чоловік та дитина
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