Армія РФ вночі нанесла ракетний удар по Запоріжжю: загинули люди

Про це повідомив у своєму telegram секретар міськради Анатолій Куртєв.

Стало відомо, що російські ракети зруйнували один будинок, внаслідок чого загинули дві людини — чоловік та дитина 2012 року народження, яка померла в кареті швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, в будинку проживали троє людей. Також одну жінку ушпиталили. Ще одній людині домедичну допомогу надали на місці.

В сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкоджені вікна і покрівлі.

Наразі розбір завалів завершили. Вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби.