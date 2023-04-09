Армія РФ вночі нанесла ракетний удар по Запоріжжю: загинули люди
Вночі, 9 квітня, росіяни вчергове атакували Запоріжжя: снаряди влучили по території одного з приватних секторів міста, загинули чоловік та дитина
Про це повідомив у своєму telegram секретар міськради Анатолій Куртєв.
Стало відомо, що російські ракети зруйнували один будинок, внаслідок чого загинули дві людини — чоловік та дитина 2012 року народження, яка померла в кареті швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, в будинку проживали троє людей. Також одну жінку ушпиталили. Ще одній людині домедичну допомогу надали на місці.
В сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкоджені вікна і покрівлі.
Наразі розбір завалів завершили. Вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби.
- Російські окупаційні війська двічі обстріляли в суботу, 8 квітня, Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області.
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