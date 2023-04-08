Про це в telegram повідомив глава ОВА Юрій Малашко.

"Гучний ранок видався для лінії розмежування. Ворог знову тероризує цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі. Наразі відомо про одного пораненого 57-річного чоловіка, якого доправили до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.