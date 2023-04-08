Російські війська зранку обстріляли два міста в Запорізькій області: поранено чоловіка
Російські окупаційні війська обстріляли в суботу, 8 квітня, Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області
Про це в telegram повідомив глава ОВА Юрій Малашко.
"Гучний ранок видався для лінії розмежування. Ворог знову тероризує цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі. Наразі відомо про одного пораненого 57-річного чоловіка, якого доправили до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.
- У п'ятницю, 7 квітня, російські терористи використали авіацію для обстрілу Оріхова.
- 8 квітня полковник Дмитрашківський заявив, що росіяни на Запорізькому напрямку та в Криму не припиняють покращувати оборону в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
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