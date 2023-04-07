Росіяни на Запорізькому напрямку та в Криму не припиняють покращувати оборону в очікуванні контрнаступу ЗСУ, - полковник Дмитрашківський
В очікуванні контрнаступу Сил оборони у російської армії на окупованому півдні пригнічений настрій та паніка, вони в розмовах уже "знають" дату початку наступу
Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"Ворог в очікуванні контрнаступу. Вони настільки бояться, що не припиняють покращувати свої оборонні рубежі - постійно йде вдосконалення фортифікацій, йде робота щодо протитанкових засобів - "зуби дракона" і рови копають. Дійшла справа і до Криму, там також обладнують рубежі - на перешийку", - зазначив він.
Дмитрашківський додав, що паніка в рядах російської армії досить велика і всі очікують контрнаступу.
"Ворог дуже підступний, саме тому він постійно маневрує. Постійно відбуваються якісь зміни - щось прибуває, щось їде на інші напрямки. Рух іде постійний. Настрій у ворога досить пригнічений, вони всі в очікуванні контрнаступу. Навіть у перехопленнях солдати близьким повідомляють дату контрнаступу, хоча міністр оборони України казав, що її не знає ніхто", - підсумував офіцер.
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