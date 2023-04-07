Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог в очікуванні контрнаступу. Вони настільки бояться, що не припиняють покращувати свої оборонні рубежі - постійно йде вдосконалення фортифікацій, йде робота щодо протитанкових засобів - "зуби дракона" і рови копають. Дійшла справа і до Криму, там також обладнують рубежі - на перешийку", - зазначив він.

Дмитрашківський додав, що паніка в рядах російської армії досить велика і всі очікують контрнаступу.

"Ворог дуже підступний, саме тому він постійно маневрує. Постійно відбуваються якісь зміни - щось прибуває, щось їде на інші напрямки. Рух іде постійний. Настрій у ворога досить пригнічений, вони всі в очікуванні контрнаступу. Навіть у перехопленнях солдати близьким повідомляють дату контрнаступу, хоча міністр оборони України казав, що її не знає ніхто", - підсумував офіцер.