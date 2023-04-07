Російська авіація обстріляла Оріхів на Запоріжжі
У п'ятницю, 7 квітня, російські терористи використали авіацію для обстрілу Оріхова
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Знову удар по незламному Оріхову. Знову по цивільному та комунальному сектору. Черговий терористичний акт здійснили російські війська: мирне місто опинилося під прицілом російської авіації", - пише ОВА.
- Уранці 7 квітня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Станіслав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали жінка та двоє дітей. Після цього терористи завдали удару по Бериславу.
- Російські війська також обстріляли прикордонний населений пункт у Сумській області.
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